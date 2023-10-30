Сирены тревоги прозвучали в израильском кибуце недалеко от границы с сектором Газа

Сирены прозвучали в кибуце Киссуфим в Израиле около границы с сектором Газа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ЦАХАЛ.

«Сирены прозвучали в кибуце Киссуфим», — сказано в сообщении.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.