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В Израиле объявлена тревога после запуска 10 ракет с территории Ливана

ЦАХАЛ сообщил об обстреле Ливана в ответ на запуск 10 ракет

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Zhang Tianlang/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о 10 ракетных пусках по стране с территории Ливана. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что в ответ изральские военные открыли огонь по территории соседней страны. После запуска ракет в Израиле была объявлена воздушная тревога.

До этого ЦАХАЛ сообщил об ударе по запускавшим ракету в Израиль с территории Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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Война в Израиле
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