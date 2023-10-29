Назван возможный срок операции Израиля в Газе

Кампания Израиля в секторе Газа может продлиться от шести недель до шести месяцев, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на чиновников.

Как говорится в сообщении, США и другие союзники оказывают давление на Израиль, чтобы еврейское государство конкретизировало свои цели, а также обрисовало видение того, что произойдет дальше.

По словам чиновников, эта кампания преследует другую цель, в отличие от предыдущих конфликтов с сектором Газа, когда план заключался в том, чтобы оставить палестинское движение ХАМАС «ослабленным, но стоящим на ногах».

«Теперь правительство (Израиля. — «Газета.Ru».) хочет уничтожить его как организацию и обеспечить, чтобы Газа больше не была источником антиизраильского насилия», — сказано в сообщении.

Источники Bloomberg также заявили, что службы безопасности Израиля создали группу, целями которой будут все лидеры ХАМАС, причастные к атаке на Израиль 7 октября. Кроме того, по информации источников, еврейское государство собирается создать буферную зону для предотвращения повторных атак из Газы.

Вечером 27 октября пресс-секретарь Армии обороны Израиля Дэниел Агари заявил, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа: военные активизировали авиаудары в секторе Газа и будут продолжать проводить наземные операции. В свою очередь, палестинское движение ХАМАС заявило, что сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше двух сотен заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в Газе, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.