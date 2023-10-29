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В двух регионах Украины объявлена воздушная тревога

В Николаевской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

В Николаевской и Харьковской областях Украины звучит воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные так называемой «карты тревог», которую составляет министерство цифровой трансформации страны.

Кроме того, сирены активированы на территории контролируемых Киевом частей Херсонской области и ЛНР. Сначала тревога была объявлена в Херсонской области — в 21:01, затем в Николаевской — в 21:02, а последней — в Харьковской области — в 21:13 мск.

До этого воздушная тревога была объявлена в восьми регионах Украины. По имеющимся данным, в Винницкой области сирены звучали около двух часов. В Николаевской и Тернопольской областях тревога действовала около 40 минут, в Черновицкой области — более часа. Кроме того, предупреждения объявили в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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