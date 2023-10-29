В Палестине заявили об ударе ЦАХАЛ по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в Газе

МВД Палестины заявило, что Израиль нанес удар по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в Газе, передает РИА Новости.

Сообщается, что в больнице укрываются около 12 тысяч палестинцев. При этом в Красном Полумесяце (гуманитарном движении) рассказали о предупреждении Израиля о намерении нанести удары по медицинскому учреждению.

До этого Норвегия сочла нарушением международного права действия ЦАХАЛ в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.