ЦАХАЛ сообщил об ударах по объектам ХАМАС и перестрелке на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах авиации по северу сектора Газа. Сооветствующая публикация размещена в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Самолеты ВВС под руководством войск ЦАХАЛ нанесли удары по военным объектам ХАМАС, в некоторых из которых находились террористы ХАМАС. Кроме того, ударам подверглись пусковые пункты противотанковых ракет, наблюдательные пункты и военная инфраструктура», — говорится в сообщении израильской армии.

Также сообщается о перестрелке со сторонниками ХАМАС в районе Зикима в секторе Газа.

До этого ЦАХАЛ заявил, что дополнительные силы израильской армии ночью вошли в сектор Газа. Сообщается, что Израиль за сутки атаковал 450 военных целей в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор.

13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.