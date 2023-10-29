На Кубани украинский дрон повредил газовую установку

Украинский беспилотник повредил установку для переработки углеводородного газа и газоконденсата при атаке на Краснодарский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По данным информационного ресурса, установка была повреждена в результате взрыва, после которого произошел пожар, потушенный силами сотрудников завода.

Как уточняет Shot, взрыв в районе Афипского НПЗ произошел около 3:20 мск. Пострадавших в результате инцидента нет.

До этого Министерство обороны России сообщило, что войска РФ за сутки сбили более 40 беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины.

В ночь на 29 октября Минобороны сообщило, что системы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников в районе Черного моря и северо-западной части Крыма.

В начале октября в городе Прокопьевск Кемеровской области произошел пожар на территории Прокопьевской нефтебазы.

Ранее в Коми взорвался нефтяной резервуар.