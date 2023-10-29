Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Кубани украинский дрон повредил газовую установку

Shot: на Кубани украинский дрон повредил газовую установку при атаке на завод

Украинский беспилотник повредил установку для переработки углеводородного газа и газоконденсата при атаке на Краснодарский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По данным информационного ресурса, установка была повреждена в результате взрыва, после которого произошел пожар, потушенный силами сотрудников завода.

Как уточняет Shot, взрыв в районе Афипского НПЗ произошел около 3:20 мск. Пострадавших в результате инцидента нет.

До этого Министерство обороны России сообщило, что войска РФ за сутки сбили более 40 беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины.

В ночь на 29 октября Минобороны сообщило, что системы ПВО уничтожили 36 украинских беспилотников в районе Черного моря и северо-западной части Крыма.

В начале октября в городе Прокопьевск Кемеровской области произошел пожар на территории Прокопьевской нефтебазы.

Ранее в Коми взорвался нефтяной резервуар.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий