Военные РФ показали момент уничтожения позиции украинских бойцов

Министерство обороны РФ опубликовало видео с моментом уничтожения позиций украинских военных в зоне боевых действий в районе Берестового. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства.

В предоставленном видео показано, как артиллерия «Южной» группировки войск точными ударами уничтожала опорные пункты и штурмовые группы, принадлежавшие Вооруженным силам Украины.

В МО добавили, что на кадрах виден момент попадания снарядов артиллерии «Южной» группировки по опорным пунктам и укрытиям ВСУ.

До этого МО сообщало, что ВС РФ уничтожили чешскую гаубицу Dana ВСУ дроном-камикадзе.

Также Минобороны РФ заявило, что группировка «Центр» подавила порядка 15 расчетов артиллерии украинских военнослужащих. Нанесен удар подразделениям ВСУ в районе Торского участка Серебрянского лесничества.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.