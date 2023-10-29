Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ на Купянском направлении

Российские войска отразили две атаки вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Как рассказали в министерстве, на данном направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены две атаки 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ. В ведомстве уточнили, что это произошло в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Надия Луганской народной республики.

В сводке Минобороны говорится, что потери украинских войск составили до 165 военных и два пикапа.

Накануне в российском оборонном ведомстве сообщали, что российские военные нанесли огневое поражение украинским войскам в районах Водяного и Старомайорского в Донецкой народной республике, потери ВСУ составили больше 100 солдат.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.