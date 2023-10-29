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Израиль предупредил о намерении обстрелять больницу в Газе

Израиль предупредил о намерении обстрелять больницу «Аль-Кудс» в Газе

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Mohammed Salem/Reuters

Руководство больницы Аль-Кудс» в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю. Об этом говорится в сообщении палестинского Красного полумесяца в соцсети Х, передает РИА Новости.

«Больница «Аль-Кудс» получила приказ от израильских военных о немедленной эвакуации, потому что они намерены нанести по ней удар», — говорится в сообщении организации.

По данным руководства больницы, на ее территории помимо 400 больных находятся около 12 тысяч жителей сектора Газа, которые скрываются там от обстрелов.

29 октября Красный Полумесяц сообщил, что в Газе закончилась большая часть запаса топлива.

28 октября телеканал Al Jazeera заявлял, что израильские военно-воздушные силы (ВВС) наносят удары по сектору Газа в районе больницы «Шифа» и индонезийского госпиталя.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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