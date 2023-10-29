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Израиль отложил крупномасштабную операцию в Газе

NYT: Израиль заменил крупномасштабную операцию в Газе несколькими ограниченными

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Ronen Zvulun/Reuters

Израиль приостановил планы крупномасштабной наземной операции в Газе, и решил провести несколько ограниченных. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американских официальных лиц.

Источники газеты заявили, что решение Израиля воздержаться от полномасштабного вторжения в сектор Газа и вместо этого провести более ограниченные военные действия по крайней мере на начальном этапе согласуется с предложениями министра обороны США Ллойда Остина.

Представители администрации президента США Джо Байдена предупредили, что трудно сказать, что в конечном итоге сделает Израиль, так как увеличение количества авиаударов и проникновений на территорию сектора Газа за последние три дня указывает на более агрессивную позицию израильской армии.

29 октября Армия Израиля заявила о расширении наземных операций в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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