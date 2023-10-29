Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху удалил пост с обвинениями служб безопасности

После критики Нетаньяху удалил пост с обвинениями служб безопасности

close
100%
Dana Kopel/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху после критики удалил пост в своем аккаунте в соцсети X, содержавший обвинения в адрес служб безопасности. Об этом пишет газета Times of Israel.

Отмечается, что Нетаньяху раскритиковал службы безопасности страны из-за того, что те не предупредили его о нападении боевиков палестинского движения ХАМАС. Лидер израильской оппозиции Яир Лапид отметил, что Нетаньяху «пересек красную черту», обвинив спецслужбы в неудачах.

«Возмущение по поводу его (Нетаньяху. — «Газета.Ru») комментариев с обвинением в адрес служб безопасности и разведки в разрушительном нападении 7 октября возросло», — говорится в публикации.

После этого Нетаньяху удалил пост из своего аккаунта.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари на брифинге с журналистами сказал, что в секторе Газа удерживается не менее 230 заложников.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий