Нетаньяху удалил пост с обвинениями служб безопасности

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху после критики удалил пост в своем аккаунте в соцсети X, содержавший обвинения в адрес служб безопасности. Об этом пишет газета Times of Israel.

Отмечается, что Нетаньяху раскритиковал службы безопасности страны из-за того, что те не предупредили его о нападении боевиков палестинского движения ХАМАС. Лидер израильской оппозиции Яир Лапид отметил, что Нетаньяху «пересек красную черту», обвинив спецслужбы в неудачах.

«Возмущение по поводу его (Нетаньяху. — «Газета.Ru») комментариев с обвинением в адрес служб безопасности и разведки в разрушительном нападении 7 октября возросло», — говорится в публикации.

После этого Нетаньяху удалил пост из своего аккаунта.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари на брифинге с журналистами сказал, что в секторе Газа удерживается не менее 230 заложников.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.