Украинских пограничников наказали за прослушивание песен группы «Руки вверх!»

Бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, который работал на российские спецслужбы, сообщил ТАСС, что пограничников Украины, служивших в Закарпатье, отправили на передовую в наказание за их любовь к песням российской группы «Руки вверх!».

«Так как людей на фронте не хватает, такое наказание было очень распространенным за любую провинность», — сказал он.

Сыровой добавил, что его сослуживцы общались в основном на украинском языке, а использование русского языка не приветствовалось.

В августе депутат Государственной думы России Елена Драпеко заявляла, что глупо наказывать людей за исполнение песен на украинском языке. Так Драпеко прокомментировала решение суда оштрафовать жительниц Крыма за танцы под песню Верки Сердючки «Гулянка». По ее мнению, нельзя штрафовать за исполнение песни, которая не признана экстремистской.

Ранее сообщалось, что в Раде предложили наказывать за оскорбления военных.