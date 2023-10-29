Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинских пограничников наказали за прослушивание песен группы «Руки вверх!»

ТАСС: пограничников Украины сослали на передовую за любовь к «Руки вверх!»

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой, который работал на российские спецслужбы, сообщил ТАСС, что пограничников Украины, служивших в Закарпатье, отправили на передовую в наказание за их любовь к песням российской группы «Руки вверх!».

«Так как людей на фронте не хватает, такое наказание было очень распространенным за любую провинность», — сказал он.

Сыровой добавил, что его сослуживцы общались в основном на украинском языке, а использование русского языка не приветствовалось.

В августе депутат Государственной думы России Елена Драпеко заявляла, что глупо наказывать людей за исполнение песен на украинском языке. Так Драпеко прокомментировала решение суда оштрафовать жительниц Крыма за танцы под песню Верки Сердючки «Гулянка». По ее мнению, нельзя штрафовать за исполнение песни, которая не признана экстремистской.

Ранее сообщалось, что в Раде предложили наказывать за оскорбления военных.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий