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Группировки из Ирака заявили о нападении на американскую базу в Сирии

Shafaq news: группировки из Ирака атаковали двумя БПЛА базу США в Сирии

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Shutterstock

Вооруженные группировки в Ираке объявили о нападении на американскую базу в Сирии при помощи беспилотников. Об этом сообщает информационное агентство Shafaq news.

«Их боевики нанесли удар по американской оккупационной базе Аль-Шаддади, находящейся к югу от Аль-Хасаки в Сирии, с помощью двух дронов, которые поразили их цели», — говорится в сообщении.

До этого телеканал Al Mayadeen сообщал, что военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Во время нападения на территории военного объекта произошли взрывы.

Ранее сообщалось, что военные США в Ираке и Сирии за десять дней подверглись 20 атакам.

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