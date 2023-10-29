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Дополнительные силы присоединились к уже действующим подразделениям Израиля в секторе Газа

ЦАХАЛ: дополнительные силы израильской армии ночью вошли в сектор Газа

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Ohad Zwigenberg/AP

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари в ходе брифинга с журналистами сообщил, что дополнительные силы израильской армии этой ночью вошли на север сектора Газа и присоединились к тем, что уже действуют в анклаве. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что таким образом израильская армия расширила наземный вход в сектор Газа.

«Они присоединились к тем, что уже воюют там. Наземные маневры на севере сектора Газа продолжаются. Мы продвигаемся по этапам войны в соответствии с планами», — указал Хагари.

Также Даниэль Хагари заявил, что в секторе Газа удерживается не менее 230 заложников.

До этого Армия обороны Израиля сообщала, что израильские военнослужащие за сутки атаковали 450 целей радикалов в секторе Газа.

28 октября начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Херци Ха-Леви заявлял, что цели военных действий требуют наземной операции.

Ранее в ХАМАС оценили готовность движения противостоять наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа.

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Война в Израиле
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