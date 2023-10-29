В Ростовской области сработала система ПВО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) поразила цель в регионе.

«В 11:25 успешно отработала система ПВО. Воздушная цель поражена», — сообщил глава региона, добавив, что последствий на земле нет.

24 октября Голубев сообщал, что в Ростове-на-Дону сработали установки противовоздушной обороны (ПВО). Тогда он уточнял, что российские военные успешно устранили воздушные цели в зоне спецоперации на Украине, за пределами Ростовской области.

21 октября стало известно, что над Воронежской областью был сбит украинский дрон.

В тот же день глава Ростовской области сообщил о срабатывании в регионе системы противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что средства защиты нейтрализовали в небе воздушную цель.

28 октября Министерство обороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки два самолета Воздушных сил Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.