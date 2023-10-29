Армия Израиля раскрыла число заложников, удерживаемых в Газе

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари на брифинге с журналистами заявил, что в секторе Газа удерживается не менее 230 заложников. Его слова приводит ТАСС.

«Мы уведомили 230 семей похищенных», — указал он.

До этого пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари сообщал, что число людей в списке заложников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа возросло до 230. По его словам, число заложников постоянно меняется.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.