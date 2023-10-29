Российские военные уничтожили чешскую самоходную артиллерийскую установку Dana вооруженных сил Украины (ВСУ) барражирующим боеприпасом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что обнаружение самоходной артиллерийской установки велось на замаскированной огневой позиции.

До этого начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал РИА Новости, что на Краснолиманском направлении российским военным удалось вскрыть и подавить около 15 расчетов полевой артиллерии ВСУ.

Командир группы БПЛА с позывным «Якут» также заявлял, что подразделения 1430-го полка ВС России уничтожили бронегруппу вооруженных сил Украины (ВСУ) из двух танков Leopard и двух боевых машин пехоты Bradley при атаке украинских бойцов.

27 октября глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в Запорожской области на Ореховском направлении российские военные уничтожили в бою четыре немецких танка Leopard. Он также сообщал, что российские военные сумели взять под контроль крупный опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка в Запорожской области.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.