Стало известно об отправках на фронт украинских саперов, которые должны работать в тылу

Бывший начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой заявил ТАСС, что саперы, прошедшие украинскую программу по гуманитарному разминированию территорий в тылу, отправляются на передовую.

По словам Сырового, сейчас на Украине активно формируются группы разминирования, которые преимущественно состоят из внутренне перемещенных лиц с восточных районов страны. В основном это люди старше 45 лет, солдаты, которые прошли через российский плен, и инвалиды, указал разведчик.

«Этих граждан вербуют как саперов, которые должны разминировать территории в тылу, пострадавшие от боевых действий, но фактически их вместо этого отправляют в зону в боевых действий», — сказал Сыровой.

19 октября министерство экономики Украины сообщило, что граждане страны могут бесплатно пройти обучение на сапера. В объявлении ведомства отмечалось, что новую специальность могут получить инвалиды и переселенцы. На обучение желающим будет выдаваться ваучер. К нему допускаются лица, имеющие профессионально-техническое, специальное или высшее образование. Подчеркивается, что разминирование на Украине начнут вести до окончания боевых действий.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.