Армия Израиля заявила о расширении наземных операций в секторе Газа

Израильские военные за сутки атаковали 450 целей радикалов в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно сообщению ЦАХАЛ, в числе пораженных военных объектов ХАМАС оказались оперативные и наблюдательные командные пункты, а также установки для запуска противотанковых ракет.

«Подразделения ЦАХАЛ продолжают расширять наземные операции», — сказано в заявлении.

До этого телеканал Al Jazeera сообщал, что Израиль ночью 29 октября усилил бомбардировки на севере сектора Газа у лагеря для беженцев Джабалия.

28 октября начальник Генштаба Армии обороны Израиля Херци Ха-Леви заявил, что цели военных действий требуют наземной операции.

Израильский посол в Москве Александр Бен Цви говорил о том, что Армия обороны Израиля еще не приступила к проведению широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. Дипломат отметил, что в настоящее время военнослужащие страны проводят в палестинском анклаве операцию «с воздуха, моря и суши». Однако она является «узкомасштабной».

Ранее в ХАМАС оценили готовность движения противостоять наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа.