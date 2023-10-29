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Армия обороны Израиля снова обратилась к гражданскому населению Газы

Армия обороны Израиля вновь призвала мирных жителей Газы уехать на юг

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Khalil Hamra/AP

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что израильские власти призвали мирных жителей северных районов сектора Газа эвакуироваться на юг в связи с расширением сухопутной операции. Его слова приводит газета Times of Israel.

Он отметил, что Израиль усиливает срочность этого предупреждения.

«Мирные жители сектора Газа должны временно переместиться на юг от Вади-Газы в более безопасные районы, где они смогут получить воду, продукты питания и медикаменты», — указал Хагари.

До этого официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Египет и США расширят гуманитарные поставки в сектор Газа.

Гуманитарный кризис разразился в секторе Газа после обострения палестино-израильского конфликта 7 октября, когда боевики организации ХАМАС вторглись в Израиль, похитив десятки граждан. После этого израильская армия объявила операцию возмездия и начала обстрел Газы.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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