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Стало известно, на каком направлении ВСУ сконцентрировали свои силы

РИА Новости: ВСУ сконцентрировали силы на Клещеевском направлении

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Gleb Garanich/Reuters

Боец добровольческого корпуса с позывным «Тасман» рассказал РИА Новости, что вооруженные силы Украины (ВСУ) сфокусировали все силы на Клещеевском направлении.

«Враг сфокусировался и отдает все силы на Клещеевском направлении, пытается забрать Клещеевку и идти дальше, однако у противника очень высокие потери», — сказал «Тасман».

Он также сообщил о незамысловатой тактике боя, применяемую украинскими военнослужащими.

«Делают постоянные накаты, пытаются продвинуться вперед, «втупую» кидают пехоту, иногда при поддержке техники, которую удается уничтожать», — добавил собеседник агентства.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что на Краснолиманском направлении российским военным удалось вскрыть и подавить около 15 расчетов полевой артиллерии вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого в Министерстве обороны России сообщали, что на Донецком направлении российские военнослужащие смогли отразить три атаки вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска при этом потеряли до 160 солдат.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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