Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал РИА Новости, что на Краснолиманском направлении российским военным удалось вскрыть и подавить около 15 расчетов полевой артиллерии вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 15 расчетов полевой артиллерии», — поделился Савчук.

Он добавил, что также был уничтожен один танк ВСУ. Кроме того, был нанесен удар подразделениям ВСУ в районе Торского участка Серебрянского лесничества. Российские войска смогли поразить технику и живую силу противника.

До этого в Министерстве обороны России сообщали, что на Донецком направлении российские военнослужащие смогли отразить три атаки вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска при этом потеряли до 160 солдат.

На этом же направлении украинская армия за сутки потеряла две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.