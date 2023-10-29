В Херсоне произошли взрывы

Глава назначенной украинскими властями администрации Херсона Роман Мрочко сообщил в своем Telegram-канале, что в городе произошли взрывы.

«В Херсоне раздаются мощные взрывы», — сказано в сообщении Мрочко.

В настоящее время на подконтрольной Киеву части Херсонской области действует воздушная тревога.

До этого украинское издание «Суспільне» (Общественное) сообщало, что в Хмельницкой области Украины были слышны звуки взрывов.

Утром 29 октября воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины. При этом в ряде регионов воздушную тревогу отменили. В Винницкой области сирены звучали около двух часов. В Николаевской и Тернопольской областях тревога действовала около 40 минут, а в Черновицкой области — более часа.

28 октября сообщалось о взрывах в Херсоне, которые были слышны в прибрежных районах города. В это время в подконтрольных Украине районах Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.