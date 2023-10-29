Российский военный рассказал, что бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом Вооруженных сил (ВС) РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал РИА Новости, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен на всех направлениях.

По словам Алаудинова, на Артемовском направлении украинские солдаты сдаются в плен «Ахмату» каждые два-три дня. Он пояснил, что качество личного состава украинской армии сильно упало.

«Подразделения, которые все время тасуются с одной точки на другую, потом их выводят на восполнение. А восполнение у них происходит в кратчайшие сроки. Сам личный состав, конечно, надо отметить все хуже и хуже в качественном составе», — поделился командир «Ахмата».

Он добавил, что на фронт в ряды ВСУ попадают инвалиды и «абсолютно неадекватные» люди.

До этого Алаудинов говорил, что бывшие сотрудники частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» переходят в подразделения «Ахмата» и прибывают в зону проведения специальной военной операции.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.