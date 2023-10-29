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Российские военные уничтожили два танка Leopard на запорожском направлении

ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две БМП Bradley на запорожском направлении

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Martin Meissner/AP

Командир группы БПЛА с позывным «Якут» заявил, что подразделения 1430-го полка ВС России уничтожили бронегруппу Вооруженных сил Украины (ВСУ) из двух танков Leopard и двух боевых машин пехоты Bradley при атаке украинских бойцов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, подразделение отработало по целям, уничтожило два танка и два БМП с помощью FPV-дронов. Командир группы подчеркнул, что данные действия, а также артиллерия помогли прикрыть российскую бронегруппу.

По его словам, если раньше ВСУ работали большими группами, то теперь выдвигаются малыми, используют один-два танка, одну-две БМП Bradley либо пикапы.

До этого в министерстве обороны России сообщили, что на Донецком направлении российские военнослужащие смогли отразить три атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские войска при этом потеряли до 160 солдат.

27 октября глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в Запорожской области на Ореховском направлении российские военные уничтожили в бою четыре немецких танка Leopard. Он также сообщал, что российские военные сумели взять под контроль крупный опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка в Запорожской области.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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