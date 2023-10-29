Израиль усилил бомбардировки у лагеря беженцев Джабалия

Израиль ночью усилил бомбардировки на севере сектора Газа у лагеря для беженцев Джабалия. Об этом сообщает Al Jazeera.

Подчеркивается, что в основном бомбардировки усилили рядом с лагерем беженцев Джабалия. Там атаковали целый район, разрушили десятки жилых домов, говорится в публикации.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш рассказал о необходимости «переломить ситуацию в секторе Газа», где вместо гуманитарной паузы он увидел «беспрецедентную эскалацию бомбардировок».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.