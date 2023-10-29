Мощный взрыв произошел в районе Афипского нефтезавода в Краснодарском крае

Очевидцы сообщили Telegram-каналу Shot, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края. Инцидент произошел около 3:20 ночи, и местные жители слышали звук, напоминающий «газонокосилку». По предварительной информации, завод атаковал беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Эта информация не подтверждена официально. На месте ЧП видно зарево.

Хотя пока нет официальной информации о происшествии, но экстренные службы уже находятся на месте происшествия, сообщают очевидцы. Также на текущий момент нет информации о пострадавших.

Предыдущая атака БПЛА на Афипский нефтеперерабатывающий завод произошла 31 мая этого года.

Ранее также сообщалось о массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов на Крым. Система противовоздушной обороны уничтожила 36 украинских БПЛА над акваторией Черного моря и северо-западной частью полуострова.

28 октября при атаке трех украинских дронов на Курскую область 26 октября один из них врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС и повредил его стены.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.