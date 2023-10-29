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Снаряд попал в штаб-квартиру миротворцев ООН в Ливане

В Ливане миротворцы ООН сообщили о попадании снаряда в свою штаб-квартиру

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Thaier Al-Sudani/Reuters

В штаб-квартиру Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), расположенную в городе Эн-Накура на юге Ливана, упал снаряд, но по информации организации, никто не пострадал.

«Сегодня снаряд упал в штаб-квартиру ВСООНЛ в Эн-Накуре. К счастью, он не взорвался и никто не пострадал, однако здание базы получило повреждения. Снаряд был удален, мы работаем над выяснением причины этого нападения», — говорится в сообщении организации в социальной сети Х.

Ранее израильский министр иностранных дел Эли Коэн обвинил Иран в попытке развязать войну из Ливана с помощью радикальной организации «Хезболла». Об этом глава МИД Израиля сказал во время выступления на посвященных ситуации на Ближнем Востоке открытых дебатах в Совете Безопасности ООН.

20 октября стало известно, что миротворцы ООН спасли из-под обстрела 9 человек в Ливане. В результате сильного обстрела района Теллет-эль-Абад, по данным телеканала, девять человек, включая группу журналистов, оказались заблокированными в одном из домов. Ливанская армия обратилась за помощью к Временным силам ООН в Ливане (ВСООНЛ), чтобы спасти этих людей.

Ранее американцам посоветовали покинуть Ливан.

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