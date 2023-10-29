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Беспилотники атаковали базу США у месторождения нефти в Сирии

В Сирии беспилотники атаковали базу США у месторождения нефти

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Hamid Khatib/Reuters

По информации телеканала Al Mayadeen, военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Во время нападения на территории военного объекта произошли взрывы, которые были слышны в округе.

Движение «Исламское сопротивление Ирака», включающее бойцов шиитских вооруженных отрядов, которые ранее сражались против террористов из группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), заявило о своей ответственности за нападение на эту американскую базу 28 октября. Также 26 октября авиабаза в Эль-Маликии на северо-востоке Сирии и лагерь американских военнослужащих возле газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор подверглись атаке.

Шиитские бойцы утверждали, что их беспилотные летательные аппараты поразили наземные цели.

Представитель «Исламского сопротивления Ирака» Джаафар аль-Хусейни заявил Al Mayadeen, что их отряды моджахедов выступили на стороне палестинских братьев в секторе Газа и направили удары по американским базам, чтобы оказать им поддержку.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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