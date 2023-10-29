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Министр связи Израиля заявил, что будет бороться с предоставлением Starlink для ХАМАС

В Израиле указали на борьбу с предоставлением Starlink для ХАМАС

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Rafael Henrique/Global Look Press

Израильский министр связи Шломо Кархи заявил, что его страна примет все необходимые меры для предотвращения использования спутниковой связи Starlink движением ХАМАС, сообщает издание Haaretz.

Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск объявил о намерении предоставить услуги Starlink международно признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. В связи с этим Кархи заявил о прекращении связей с компанией-производителем спутниковых систем Starlink Space X.

«Израиль будет использовать все доступные средства для борьбы с этой проблемой. Мы уверены, что ХАМАС будет использовать Starlink в своих террористических действиях. У нас нет сомнений в этом, и Маск также это знает», — приводит издание слова министра.

Ранее гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) выразила свое недовольство слабыми и медленными действиями мировых лидеров в прекращении насилия в секторе Газа. В сообщении, опубликованном на сайте организации, отмечается, что необязывающая резолюция ООН о прекращении огня не принесла никаких значимых результатов для полного прекращения неизбирательного насилия. В организации призвали мировое сообщество к более решительным действиям.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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