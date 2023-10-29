Министр связи Израиля заявил, что будет бороться с предоставлением Starlink для ХАМАС

Израильский министр связи Шломо Кархи заявил, что его страна примет все необходимые меры для предотвращения использования спутниковой связи Starlink движением ХАМАС, сообщает издание Haaretz.

Ранее американский миллиардер и предприниматель Илон Маск объявил о намерении предоставить услуги Starlink международно признанным организациям, оказывающим помощь в секторе Газа. В связи с этим Кархи заявил о прекращении связей с компанией-производителем спутниковых систем Starlink Space X.

«Израиль будет использовать все доступные средства для борьбы с этой проблемой. Мы уверены, что ХАМАС будет использовать Starlink в своих террористических действиях. У нас нет сомнений в этом, и Маск также это знает», — приводит издание слова министра.

Ранее гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) выразила свое недовольство слабыми и медленными действиями мировых лидеров в прекращении насилия в секторе Газа. В сообщении, опубликованном на сайте организации, отмечается, что необязывающая резолюция ООН о прекращении огня не принесла никаких значимых результатов для полного прекращения неизбирательного насилия. В организации призвали мировое сообщество к более решительным действиям.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.