36 украинских БПЛА сбиты силами ПВО в районе Черного моря и полуострова Крым

Как сообщает Министерство обороны РФ, в ночь на 29 октября была предотвращена попытка Киева совершить террористическую атаку на объекты, расположенные на территории Российской Федерации, с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) воздушного типа.

С помощью дежурных средств противовоздушной обороны было уничтожено 36 украинских БПЛА в районе Черного моря и северо-западной части полуострова Крым.

28 октября при атаке трех украинских дронов на Курскую область 26 октября один из них врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС и повредил его стены. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат утверждает, что в беспилотниках были использованы западные компоненты. На самой атомной электростанции подтвердили факт атаки и заверили, что произошедшее не повлияло на ее работу.

26 октября силы ПВО перехватили БПЛА в Курской области. Беспилотный летательный аппарат был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.