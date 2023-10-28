В Минобороны Израиля предположили, сколько продлится операция в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военная операция в секторе Газа будет долгой. Об этом сообщает ТАСС.

«Эта война не будет короткой. Это долгая война. Нам понадобится терпение, нам потребуется большая эмоциональная стойкость. Каждому человеку, обществу, руководству», — сказал Галант.

По его словам, израильская операция в Газе потребует стойкости от сил безопасности.

Ранее Галант заявил, что Армия обороны Израиля даст «небывалый ответ» сектору Газа, который запомнят на 50 лет. По словам Галанта, действительность в анклаве будет изменена «на поколения вперед».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.