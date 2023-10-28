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В Израиле объявили о начале второго этапа войны

Премьер Израиля Нетаньяху заявил о начале второго этапа войны

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Jacquelyn Martin/AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о начале второго этапа войны, целью которого является уничтожение инфраструктуры палестинского движения ХАМАС и освобождение заложников. Его слова в ходе пресс-конференции в Тель-Авиве передает The Times of Israel.

Нетаньяху указал, что второй этап боевых действий начался с ввода новых наземных войск в сектор Газа вечером 27 октября.

«Наши командиры и солдаты, сражающиеся на вражеской территории, знают, что нация и национальное руководство поддерживают их», — сказал Нетаньяху, отметив, что военные, с которыми он встретился на поле боя, полны решимости «заставить ХАМАС заплатить за свои действия 7 октября».

Премьер-министр также выразил уверенность, что союзники в западных и арабских странах понимают цели войны с ХАМАС и желают Израилю победы.

До этого начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви заявил, что цели военных действий требуют наземной операции.

Израильский посол в Москве Александр Бен Цви также заявлял, что Армия обороны Израиля еще не приступила к проведению широкомасштабной наземной операции в секторе Газа.

28 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские солдаты нанесли удары по 150 подземным целям на территории сектора Газа. Позднее официальный представитель израильских войск Даниэль Хагари рассказал, что бойцы ЦАХАЛ зашли в северные районы сектора Газа. Как он сказал, таким образом армия страны расширила зону своей наземной деятельности.

Ранее Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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