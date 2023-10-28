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В Херсонской области сообщили об обстреле со стороны ВСУ

Власти Херсонской области сообщили об обстреле ВСУ левого берега Днепра

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска обстреляли населенные пункты на левом берегу Днепра.

Согласно сообщению Алексеенко, обстрел мирных кварталов по всему берегу Днепра ведется с раннего утра 28 октября.

«ВСУ не жалеют снарядов на города и поселки, которые называет своими», — написал глава правительства Херсонской области.

Алексеенко также отметил, что от населенного пункта Алешки до Новой Каховки опасно передвигаться на гражданских машинах, поскольку «FPV-дроны атакуют любую легковушку, которая попалась на дороге».

«Операторы из ВСУ не утомляют себя выяснением кто внутри. Бьет артиллерия и минометы разных калибров. Для понимания плотности один пример. За сегодня в одном поселке Горностаевка уже 38 «прилетов», — указал Алексеенко.

14 октября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ предприняли попытку переправить часть сил через Днепр в районе Антоновского моста, которая была своевременно пресечена ВС РФ.

До этого Сальдо заявлял, что ВСУ группируют силы для форсирования Днепра.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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Операция на Украине
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