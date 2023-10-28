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Генштаб Израиля сообщил о высоком уровне готовности ЦАХАЛ на границе

Генштаб Израиля сообщил о высоком уровне готовности ЦАХАЛ на северной границе

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Violeta Santos Moura/Reuters

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви заявил, что армия на северной границе страны находится в состоянии высокой боеготовности. Об том сообщает РИА Новости.

«Мы (армия. — «Газета.Ru») приведены в очень высокий уровень готовности вдоль северной границы», — сказал Халеви.

Он также отметил, что перед армией стоит задача уничтожить ХАМАС. При этом ЦАХАЛ также необходимо освободить заложников и защитить свои границы.

28 октября член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака заявил, что попытка наземного наступления Израиля с трех направлений на сектор Газа не увенчалась успехом, в ЦАХАЛ столкнулись с серьезными потерями. Также член руководства палестинского движения добавил, что Израиль задействовал вертолеты для эвакуации военнослужащих с поля боя.

Перед этим в ХАМАС заявили о противостоянии вторжению армии Израиля на северо-востоке Газы. Израильские власти отвергли ближневосточную резолюцию Генеральной ассамблеи ООН с призывом к перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом заявил глава израильского министерства иностранных дел Эли Коэн.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

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