В ЦАХАЛ обосновали необходимость наземной операции в секторе Газа

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Херци Ха-Леви заявил, что цели военных действий требуют наземной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

По словам Ха-Леви, в секторе Газа сейчас действуют лучшие израильские солдаты.

До этого израильский посол в Москве Александр Бен Цви заявил, что Армия обороны Израиля еще не приступила к проведению широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. Дипломат отметил, что в настоящее время военнослужащие страны проводят в палестинском анклаве операцию «с воздуха, моря и суши». Однако она является «узкомасштабной».

28 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские солдаты нанесли удары по 150 подземным целям на территории сектора Газа. Согласно заявлению Армии обороны Израиля, военные атаковали туннели и подземную инфраструктуру палестинского движения ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.