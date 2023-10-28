США не участвуют в наземных операциях Израиля в Газе

Официальный представитель Пентагона рассказал ТАСС, что силы США не принимают никакого участия в наземных операциях Армии обороны Израиля в секторе Газа.
Чиновник прокомментировал публикацию иранского агентства, которое рассказало о тысячах солдат США, участвовавших в атаке на Газу.
«Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе», — заявил представитель Пентагона.
До этого Иранское информационное агентство Tasnim завило, что 5000 американских солдат участвовали в наземной операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа в пятницу, 27 октября.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в секторе Газа резней, за которую ответственен Запад
Ранее голливудские актеры написали письмо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.