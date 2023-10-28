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США не участвуют в наземных операциях Израиля в Газе

Пентагон: силы США не принимают участия в наземных операциях Израиля в Газе

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Ohad Zwigenberg/AP

Официальный представитель Пентагона рассказал ТАСС, что силы США не принимают никакого участия в наземных операциях Армии обороны Израиля в секторе Газа.

Чиновник прокомментировал публикацию иранского агентства, которое рассказало о тысячах солдат США, участвовавших в атаке на Газу.

«Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе», — заявил представитель Пентагона.

До этого Иранское информационное агентство Tasnim завило, что 5000 американских солдат участвовали в наземной операции Израиля против ХАМАС в секторе Газа в пятницу, 27 октября.

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