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В Израиле заявили о начале новой фазы военных действий

Министр обороны Израиля Галант сообщил о новой фазе боевых действий в Газе

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил о начале новой фазы военных действий. Об этом сообщает издание Haaretz.

По словам министра обороны Израиля, военные действия будут продолжаться до получения новых приказов.

«Мы атаковали над и под землей, мы атаковали террористов на всех уровнях и во всех местах», — приводит Haaretz слова Галанта.

27 октября газета Jerusalem Post со ссылкой на радио ЦАХАЛ сообщала, что Армия обороны Израиля в ночь на пятницу провела очередной наземный рейд на территории сектора Газа.

До этого глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания попросил арабские и другие мусульманские страны о поставках оружия и финансовой поддержке.

26 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные уничтожили одного из командиров разведслужбы палестинской радикальной организации ХАМАС Шади Баруда.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.

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