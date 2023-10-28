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В Израиле сообщили, что выявили пуски ракет и снарядов с территории Ливана

Армия Израиля заявила, что выявила пуски ракет и снарядов с территории Ливана

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Ariel Schalit/AP

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале сообщили, что выявили несколько пусков противотанковых ракет и снарядов с территории Ливана в сторону Израиля, израильская армия ведет огонь в ответ.

«После первоначального сообщения о сиренах, которые прозвучали на севере Израиля, было выявлено несколько пусков противотанковых ракет и минометных снарядов с Ливана в сторону Израиля, в том числе постов ЦАХАЛ вдоль границы. Пуски производились по открытой местности», — утверждается в публикации.

Указывается, что танки и артиллерия Израиля ведут ответный огонь по местам пусков.

До этого бывший государственный секретарь США Майк Помпео заявлял, что наземная операция Армии обороны Израиля на территории сектора Газа может продлиться до нескольких месяцев.

Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило об обострении в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее в ХАМАС прокомментировали наземную операцию Израиля.

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