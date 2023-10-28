Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон на юге Израиля и в прилегающих к сектору Газа районах. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В другом заявлении ЦАХАЛ указано, что после первоначального сообщения о сиренах, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано несколько пусков противотанковых ракет и минометных снарядов с территории Ливана в сторону Израиля.

До этого боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС заявило о ракетном обстреле Тель-Авива.

Ранее в Telegram-канале Армии обороны Израиля сообщалось, что израильские солдаты в ночь на 28 октября нанесли удары по подземным целям, расположенным на севере сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.