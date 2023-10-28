Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин сообщил РИА Новости, что российские военнослужащие держат наступательную инициативу на фронте и результативно продвигаются вперед. По его мнению, такими темпами Украина «может просто не дотянуть до весны».

«Все чаще из Белого дома слышны предположения, что РФ в ближайшие месяцы одержит тактические победы на фронте и сможет закрепить свою инициативу до весны. Это так, правда, на мой взгляд, победы из тактических перейдут в стратегические», — сказал он.

По его мнению, у Киева есть «кризис призывного ресурса». Кроме того, снижается количество поставок вооружения из западных стран.

«До весны Украина может просто не дотянуть», — считает советник Дениса Пушилина.

Он подчеркнул, что наступательная инициатива в данный момент находится в руках российских военных. Гагин добавил, что на различных участках фронта российская армия результативно продвигается вперед.

«Новоназначенные города-крепости украинские в любом случае падут. После чего, ввиду кризиса призывного ресурса на Украине, может просто начаться эффект домино, когда противник просто начнет бежать от нашей границы», — подытожил Гагин.

До этого Ян Гагин заявлял о понимании украинскими чиновниками бессмысленности боевых действий и того, что США и Европа их бросили.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.