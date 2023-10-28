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Посол Израиля в РФ ответил на вопрос о начале широкомасштабной операции в Газе

Посол Израиля Бен Цви: широкомасштабная операция ЦАХАЛ в Газе пока не началась

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Ronen Zvulun/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) еще не приступила к проведению широкомасштабной наземной операции в секторе Газа. Об этом заявил израильский посол в Москве Александр Бен Цви, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что в настоящее время военнослужащие страны проводят в палестинском анклаве операцию «с воздуха, моря и суши». Однако она является «узкомасштабной», подчеркнул источник агентства.

«По заявлениям наших военных, это еще не широкомасштабная операция», — указал Бен Цви.

28 октября пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские солдаты нанесли удары по 150 подземным целям на территории сектора Газа. Согласно заявлению Армии обороны Израиля, военные атаковали туннели и подземную инфраструктуру палестинского движения ХАМАС.

Позже официальный представитель израильских войск Даниэль Хагари рассказал, что бойцы ЦАХАЛ зашли в северные районы сектора Газа. Как он сказал, таким образом армия страны расширила зону своей наземной деятельности.

В тот же день министерство иностранных дел Польши осудило действия израильских военнослужащих на территории палестинского анклава. По словам заместителя главы ведомства Павла Яблонского, решения Израиля направлена на коллективное наказание мирных граждан.

Ранее в ХАМАС оценили готовность движения противостоять наземной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа.

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Война в Израиле
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