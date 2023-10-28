ХАМАС совершил ракетный обстрел Тель-Авива

Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС заявило в Telegram-канале о ракетном обстреле Тель-Авива.

«Бригады «Аль-Кассама» обстреляли Тель-Авив ракетами в ответ на сионистскую резню», — сказано в сообщении боевого крыла ХАМАС.

До этого сообщалось, что бригады Аль-Кассама обстреляли израильскую военную базу Зиким.

23 октября палестинское движение ХАМАС в очередной раз обстреляло ракетами израильский город Ашкелон.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.