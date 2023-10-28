Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard на Запорожском направлении

Минобороны РФ сообщило, что российские войска на Запорожском направлении уничтожили танк Leopard производства Германии.

Согласно сообщению оборонного ведомства, подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии было отражено четыре атаки 65-й, 118-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Работино Запорожской области, а также нанесено огневое поражение в районе села Вербовое.

В Минобороны также указали, что всего на Запорожском направлении ВСУ потеряли до 80 военных, танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу М119 производства США.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

27 октября глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в Запорожской области на Ореховском направлении российские военные уничтожили в бою четыре немецких танка Leopard. Он также сообщал, что российские военные сумели взять под контроль крупный опорный пункт ВСУ в районе населенного пункта Новодаровка в Запорожской области.

22 октября Минобороны России сообщало, что российские войска в ходе контрбатарейной борьбы на Запорожском направлении поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.