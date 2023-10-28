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В Израиле назвали число задержанных на Западном берегу Иордана членов ХАМАС

ЦАХАЛ: с 7 октября израильские силовики задержали более 700 членов ХАМАС

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Majdi Fathi/Global Look Press

Израильские силовики с 7 октября задержали на Западном берегу Иордана более 700 членов радикальной группировки ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.

Согласно сообщению ЦАХАЛ, с начала эскалации военных действий по всей Иудее и Самарии были задержаны более 1 020 разыскиваемых лиц, из которых более 700 из являются сторонниками организации ХАМАС.

До этого сообщалось, что истребители Армии обороны Израиля ударили по командующему военно-морскими силами ХАМАС города Газа Ратиба Абу Цахибана.

27 октября палестинское движение ХАМАС заявило, что сектор Газа был атакован Израилем «с суши, моря и воздуха». Вечером того же дня пресс-секретарь ЦАХАЛ Дэниел Агари заявил, что Израиль расширяет масштаб наземных маневров в секторе Газа. По его словам, военные активизировали авиаудары в анклаве за последние несколько часов и будут продолжать проводить наземные операции.

До этого сообщалось, что Армия обороны Израиля восстанавливает участки границы с сектором Газа, которые были разрушены бойцами ХАМАС.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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