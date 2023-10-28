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Российские военные заявили об уничтожении колонны автомобилей ВСУ

РИА Новости: расчет «Василька» уничтожил автомобильную колонну ВСУ под Соледаром

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Евгений Биятов/РИА Новости

Расчету миномета «Василек» добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» удалось уничтожить колонну автомобилей украинских военнослужащих в зоне боевых действий под Соледаром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замкомандира минометного взвода с позывным «Струна».

«Поразили недавно колонну обстрелом из пяти легкобронированных машин. Поразили успешно, отработали. БПЛА подтвердили, что сработали на отлично, поразили все цели», — пояснил участник спецоперации с позывным «Струна».

Как поясняется, расчет миномета «Василек» продолжает работать на этом участке каждый день в дневное и ночное время.

При этом работа орудия корректируется при помощи беспилотников.

«Василек» используется для поражения живой силы ВСУ, пехоты и легкой техники.

До этого стало известно, что ВСУ начали переделывать польские САУ Krab из-за атак российских «Ланцетов».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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