Армия Израиля сообщила об ударе по группе радикалов

Израильский беспилотник нанес удар по «террористической ячейке» при попытке запустить противотанковые ракеты из Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Некоторое время назад террористическая ячейка осуществила попытку запустить противотанковые ракеты из Ливана в сторону кибуца Ханита на севере Израиля. БПЛА нанес удар по террористической ячейке», — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что истребители Армии обороны Израиля ударили по командующему военно-морскими силами ХАМАС города Газа Ратиба Абу Цахибана.

Утром 28 октября официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявлял, что израильские солдаты зашли в северные районы сектора Газа, расширив зону своей наземной деятельности.

Пресс-служба Армии обороны Израиля также сообщала, что военные страны нанесли удары по 150 подземным целям на территории сектора Газа. Согласно заявлению, израильские солдаты атаковали подземные туннели и иную инфраструктуру палестинского движения ХАМАС.

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.