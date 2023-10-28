Часть украинских военных из-за деятельности волонтеров на передовой пристрастились к наркотическим веществам, заявил пленный украинский военнослужащий Дмитрий Гирич. Об этом сообщает Sputnik.

По словам попавшего в плен бойца Вооруженных сил Украины, был военнослужащий, который через волонтеров предоставлял наркотики.

«Больше половины нашего подразделения сидит на каких-то наркотиках», –- добавил участник боевых действий

Также он добавил, что украинские командиры регулярно собирали с бойцов деньги якобы для приобретения машин и БПЛА.

«Но по итогу мы не видели ни дронов, ни машин, никакого оборудования, куда они девали эти деньги, мы не знаем», — заключил пленный.

До этого пленный разведчик ВСУ Кадачников сообщал, что солдат отправляют в СБУ за отказ идти на штурм. Военный рассказал, что под Работиным его подразделение несло большие потери.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.