Появились кадры ликвидации позиций солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Спорное, который находится недалеко от Артемовска (Бахмут). Видео опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг», ВСУ потеряли в районах Спорного, Артемовска, Клещеевки и Победы до 50 бойцов, а также три бронемашины, два пикапа и артиллерийское орудие Д-30.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили два опорных пункта 77-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Артемовска, а также сбили украинский беспилотник в районе Берестового.

Помимо этого, на Южнодонецком направлении ВС РФ нанесли удары по местам скопления солдат и техники ВСУ неподалеку от Угледара, Золотой Нивы, Урожайного, Старомайорского, Водяной, Катериновки и Новомихайловки.

Удалось проредить ряды мотопехотной, механизированной, десантно-штуромовой бригад, а также бригады теробороны ВСУ.

Сообщалось также об отражении российскими войсками атак противника на Краснолиманском направлении.

Ранее над Орловской и Тульской областями перехватили шесть дронов ВСУ.